В Україні новий рекорд з вакцинації від COVID-19

В Україні знову зафіксовано рекорд з вакцинації від COVID-19 – за минулу добу щеплення отримали 139 441 людина. Першу дозу отримали 76 169 людей, повністю імунізовані - 63 272 людини.

Про це йдеться у повідомленні﻿ Міністерства охорони здоров'я.

22 липня працювали 743 мобільні бригади, 2 672 пункти щеплення та 171 центр вакцинації.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 2 920 068 людей, з них отримали 1 дозу – 2 920 066 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 619 131 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 539 197 щеплень.