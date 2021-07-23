У в’язницях Еквадора відбулися заворушення: є жертви

Унаслідок заворушень у двох тюрмах Еквадора, загинув щонайменше 21 в’язень, ще кілька отримали поранення, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що правоохоронцям за підтримки спецпризначенців вдалося відновити контроль за обома в’язницями у провінціях Гуаяс та Котопаксі лише через кілька годин. Троє поліцейських при цьому отримали травми.

У поліції додали, що під час заворушень певній кількості в’язнів вдалося втекти, але 61 людину вже повернули за ґрати.