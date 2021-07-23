У Таїланді створили вакцину від COVID-19 із листя тютюну

У Таїланді розробили три вакцини від коронавірусу. Одна з них – Baiya SARS-CoV-1 Vax 1 – зроблена з листя тютюну, повідомляє Обозреватель.

Препарат виготовила компанія Baiya Phytopharm разом з Університетом Чулалонгкорн. Вакцина успішно пройшла випробування на тваринах і незабаром буде випробувана на людях.

Другу мРНК вакцину CU-Cov19 від коронавірусу розробили у співпраці з медичним факультетом Університету Чулалонгкорн і Університетом Пенсильванії. Наразі препарат перебуває на стадії випробувань на людях.

Інактивовану вакцину HXP-GPO Vac розробила Державна фармацевтична організація у співпраці з Університетом Махідол та Інститутом PATH США. Вона також перебуває на стадії випробувань на людях.