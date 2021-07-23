Зростання інфляції збережеться - експерт

Підвищення облікової ставки з боку НБУ на 0,5%, до 8%, підтримає зміцнення гривні до долара і євро. Ставки по депозитах і кредитах різко не зміняться, повідомляє UBR.

Таку думку висловив старший аналітик компанії Esperio Ян Кароль.

Експерт також додав, що інфляція в перспективі до кінця 2021 року буде змінюватися так само, як змінювалася б і без підвищення ставки.

"Стабільність гривні, і наш настрій на те, що національна валюта зміцнюватиметься, обумовлені поведінкою валютного ринку з 15 квітня поточного року, коли відбулася перша цього року зміна монетарної політики. Гривня виросла на 2,7%. Курс продажу долара США в банках уже в липні знизився до 27,28 грн проти 28,04 у квітні ", - зазначив аналітик.

Причина для підвищення ставки була аналогічною, додає він, - утримання інфляції в потрібних уряду рамках. При цьому експерт також зазначив, що ціни продовжували зростати, так як вплив надавали зовнішні чинники.

Тобто підвищення облікової ставки лише стримувало різке зростання цін. Так, у 2021 році інфляція в Україні перевершила всі очікування: 8,5% рік до року в березні, 8,4% - у квітні і 9,5% - в травні.

Зараз же, попри спроби уряду утримати інфляцію, підвищення ставки на 0,5% не зможе простимулювати населення зберігати накопичення в банках, вважає Ян Кароль.

Уряд намагається стримати споживчу активність. Так як попит на товари провокує подальше зростання цін. Але не вийде змусити зберігати людей гроші в банках, тому що рівень довіри до банківського сектору все ще не високий.

Ставки прибутковості по вкладах у будь-якій валюті зараз не привабливі. Побоювання девальваційних стрибків провокують на дії за принципом безпечних інвестицій - накопичувати долари і євро.

Якщо чекати підвищення ставок по вкладах, то найбільш імовірно, що воно відбудеться в довгострокових вкладах на 12-24 місяці. У банківського сектора навіть при великому бажанні залучення коротких грошей, навряд чи буде можливість покрити більш високу прибутковість, ніж 6-7%, прогнозує експерт.

Частка поганих кредитів у середньому по сектору все ще близька до 40%.

"У Приватбанку, при цьому, 74% кредитів мають ознаки проблемності, у Ощадбанку 45%, в Укрексімбанку 53% і т.д." , - зазначив Ян Кароль.

Кредитні ставки в цілому по банківському сектору можуть і підвищити, так як попит зберігається високим, вважає він. Ще в січні-березні 2021 року попит на кредити збільшився з боку бізнесу і населення, зокрема попит на іпотеку був найвищим за всю історію спостережень.

Поки попит на кредити буде високим, є розуміння, що платоспроможність населення зберігається на достатньому рівні, щоби підвищувати цінові умови позик.

Якщо міркувати на тему того, наскільки своєчасно НБУ підвищив ставку, то тут навряд чи причиною виступає ризик світової інфляції. Це, скоріше, внутрішня спроба попередити зростання цін усередині країни на тлі останнього конфлікту з Білоруссю.