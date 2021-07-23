Онлайн-продаж: скільки заробляють українці на міжнародних майданчиках

Бурхливий розвиток світового e-commerce, що лише прискорився останніми роками, позитивно позначився на доходах українців. Так, з 1 кварталу 2019 до 1 кварталу 2021 року середній дохід українського онлайн-продавця на міжнародних торгових майданчиках зріс у 1,5 рази, або на 49%, повідомляє Finance.ua.

Про це свідчать дані платіжної платформи Payoneer.

За даними платформи, українці вчасно скористались можливістю розпочати бізнес в e-commerce — за 2 роки кількість селлерів зросла на 14%. Водночас збільшились загальні зарахування в Україну — на 69%.

«Серед українців, які заробляють на міжнародних ринках, у 1 кварталі 2021 року онлайн-продавці отримали найбільший середній дохід — $10 405. Якщо ще 20 років тому для невеликих локальних виробників експорт був радше випробуванням, то нині завдяки онлайн-торгівлі для них відкритий увесь світ. Така залученість у глобальну економіку несе вигоду не лише підприємцям, коли вони вдосконалюють товари внаслідок сильнішої конкуренції, отримують більший прибуток, а й для економіки України загалом. Це і зростання валютного виторгу, і нові робочі місця, і поліпшення іміджу країни», — зазначає Ігор Ковальов, генеральний менеджер Payoneer в Україні та Білорусі.

Понад половину загальних зарахувань українським селлерам, або 53%, концентрується у п’яти великих містах — про це свідчать дані за перші три місяці 2021 року. Водночас третина (32%) від зарахувань в Україну припадає на одне місто — Київ. В Одесу надходить 7% зарахувань, по 6% — у Дніпро та Харків, і лише 3% — у Львів.

Найбільше у січні-березні 2021 року заробили онлайн-продавці з Одеси — їхній середній дохід виявився на 16% вищим, аніж у киян.

Натомість для столичних селлерів 1 квартал 2021 року став на 22% більш успішним, аніж для дніпрян. Розрив між Дніпром і Львовом значніший — середній дохід дніпровських онлайн-продавців на 27% вищий. Львів’яни опинились на четвертому місці, заробивши за перші три місяці 2021 року на 22% більше за харків’ян.

Якщо говорити про приріст середнього доходу селлерів із великих міст, то з 1 кварталу 2019 року по 1 квартал 2021 року заробіток дніпрян зріс на 72%, киян — на 70%, львів’ян — на 56%, одеситів — на 46%, і харків’ян — на 5%.