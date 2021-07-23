Скандал з Pegasus: Макрон змінює телефон та посилює безпеку

Президент Франції Еммануель Макрон змінив свій телефон та номер на тлі заяв про те, що шпигунське програмне забезпечення Pegasus могло бути націлене на нього, повідомляють світові ЗМІ.

Про це заявив представник президента Франції після надзвичайної наради з питань кібербезпеки в Єлисейському палаці за участі Макрона.

Макрон вимагає "посилення всіх протоколів безпеки" щодо чутливих засобів зв'язку.

Президент Франції в четвер провів екстрене засідання з питань кібербезпеки, щоб зважити можливі дії уряду після повідомлень про те, що його мобільний телефон та міністрів могли бути зламані хакерами чи прослуховуватися.

Макрон регулярно міняє телефони й "дуже серйозно ставиться до цього питання", заявив у четвер представник уряду Габріель Аттал.

Програмне забезпечення Pegasus ізраїльської NSO Group вважається однією з найкращих шпигунських програм для смартфонів. Стеження може вестися у реальному часі та обходити шифрування месенджерів. Компанія продає програму виключно урядовим відомствам та для боротьби з тероризмом і злочинністю.