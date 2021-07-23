Віктор Павлік зворушив ніжним фото з новонародженим сином у Буковелі

55-річний український артист Віктор Павлік нещодавно став батьком вчетверте - молода дружина Катерина Репяхова народила йому сина Михайла. При цьому сімейство не стало сидіти на місці і через місяць після пологів вирушили з малюком на Закарпаття - там молода мама дихає свіжим повітрям і відпочиває, а її чоловік заодно виступає з концертами. Так, артист поділився ніжним фото з синочком, повідомляє РБК-Украина.

Атмосферний кадр, зроблений у Буковелі, Павлик опублікував у своєму Instagram. На фото співак сидить в кріслі біля великого вікна, тримаючи на руках маленького Мішу. Тато і син обидва дивляться у вікно, милуючись мальовничими пейзажами.

"Буковель. Син пізнає нове" , - підписав знімок гордий батько.

(фото: instagram.com/viktorpavlik

Автор: Марина Настевич