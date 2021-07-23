Катастрофічні повені в Європі почастішають у 14 разів – учені

Руйнівні повені, від яких страждають країни Європи, в найближчому майбутньому можуть почастішати в 14 разів. До такого висновку прийшли вчені. Основною причиною такої зміни є глобальне потепління, повідомляє Вести.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Geophysical Research Letters. Дослідники змоделювали зміна повільних штормів в сценарії, коли викиди вуглецю не скорочуються, а навпаки продовжують рости.

У підсумку комп'ютерні моделі прорахували найгірший сценарій, за яким повільно рухаються шторми можуть стати в 14 разів більш поширеними на суші вже до 2100 року. Чим повільніше рухається шторм, тим більше опадів він викликає на невеликій ділянці суші, що провокує серйозний ризик повеней.

Кліматична криза (підвищення температури) призвів до того, що атмосфера може утримувати більше вологи. Вчені прогнозують, що шторми будуть пересуватися ще повільніше, ніж ті, що накрили Німеччину, Бельгію, Швейцарію і Нідерланди минулого тижня, що викличе ще більш екстремальні опади.