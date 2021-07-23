Чи не роз'яснивши водієві його права, штраф є незаконним

Поліцейський оштрафував водія за порушення Правил дорожнього руху. Водій оскаржив штраф в суді. У позові водій зазначив, що інспектор не провів в установленому порядку розгляд справи і не роз'яснив йому його права як особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, повідомляє Дорожный адвокат.

Розглядаючи даний аргумент, суд зазначив, що дотримання передбаченої законом процедури грає важливу роль для встановлення об'єктивної істини.

Суд констатував, що відповідно до передбаченої процедури розгляд справи починається з представлення поліцейського. Поліцейський оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до відповідальності, роз'яснює особам, які беруть участь в розгляді справи, їх права і обов'язки.

Порушення інспектором цієї процедури зводить нанівець саму суть і завдання, покладені в основу поняття адміністративної відповідальності. Це ускладнює встановлення об'єктивної сторони вчиненого порушення і провини особи в його скоєнні.

Суд встановив, що на місці зупинки інспектор не роз'яснив водієві його права, як особи, яка притягається до відповідальності. Суд визнав такі дії грубим порушенням процедури накладення стягнення і скасував штраф поліції (Справа №760 / 402/21).

Таким чином, не роз'яснення під час розгляду справи водієві його прав є грубим порушенням процедури накладення стягнення і, як наслідок, є підставою для скасування штрафу.