У Борисполі спростили контроль на входах: що змінилося

На вході в термінал D Міжнародного аеропорту "Бориспіль" прибрали рентгено-телевізійні інтроскопи. Це спростило процедуру і прискорило проходження контролю на входах в термінал, повідомила прес-служба аеропорту, повідомляє UBR.

Так, з 22 липня співробітники "Борисполя" перевіряють тільки паспорта та посадочні талони пасажирів.

"Зняли пункти контролю і зробили простіше процедуру входу в термінал, при цьому не знизивши рівень безпеки", - розповів генеральний директор Міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревська.

Раніше "Бориспіль" спільно з платіжною системою Visa відкрили новий коридор Fast Track в терміналі D для прискореного обслуговування пасажирів. У підсумку, пасажири можуть скоротити час на проходження всіх обов'язкових процедур, в тому числі реєстрації, оформлення багажу, проходження контролю авіабезпеки.

Нагадаємо, в травні поточного року Міжнародний аеропорт "Бориспіль" отримав 40 млн грн прибутку. "Антикризова програма" допомогла зменшити витрати при збільшенні доходів. Це повернуло аеропорт до прибутковості.