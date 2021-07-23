В Одеській області розмило греблю, підтоплені дороги та подвір'я

Внаслідок негоди в Одеській та Херсонській області підтоплено десятки подвір'їв, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, 22 липня в Одесі внаслідок рясних дощів підтопило 48 подвірʼїв і 10 ділянок автодоріг. Постраждалих немає. Рятувальники надали допомогу 98 людям, серед яких 39 дітей і породілля. Відкачано близько 30 тис. кубометрів води.

Рятувальники надали допомогу 98 людям
Рятувальники надали допомогу 98 людям

У селі Нерубайське Одеського району через зливу зруйнувалася земляна гребля місцевого ставка, підтопило 10 подвірʼїв.

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Фото: ДСНС
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Фото: ДСНС
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