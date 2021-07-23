Протасевич назвав організаторів масових протестів в Білорусі

Один з творців Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич, знаходиться в Мінську під домашнім арештом, заявив, що влітку минулого року людей на вулиці вивели телеграм-канали. Вони, на його думку, і виступали в ролі організаторів і координаторів акцій протесту, повідомляє Страна.ua.

"Протести організували і координували Telegram-канали. Саме вони були тим справжнім лідером, який вивів людей на вулиці", - заявив він.

При цьому, на думку Протасевича, в Білорусі відбувається внутрішня боротьба серед опозиції, яка призводить до її знищення.

Нагадаємо, травні в Мінську здійснив вимушену посадку літак, який прямував з Афін до Вільнюса. На його борту знаходився колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його дівчина, громадянка Росії Софія Сапега, їх обох затримали.

У Білорусі Романа Протасевича звинувачують в особливо тяжких злочинах - за статтею 342 (організація і підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або активна участь в них), 293 (масові заворушення) і 130 (розпалювання расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі або ворожнечі). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

В кінці червня в Мінську Протасевича і його подругу Сапегу перевели під домашній арешт.