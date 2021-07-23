Хрущовки планують зносити: подробиці законопроєкту

В Україні Міністерство розвиток громад та територій підготувало законопроєкт, який дозволить розпочати знесення старих хрущовок і будівництво замість них нових будівель більшої поверховості. Зокрема, в діючі правила внесуть норму, згідно з якою для реконструкції потрібна буде згода 75%, а не 100% жителів, повідомляє Обозреватель.

Закон, який дозволяє зносити старі будівлі і будувати на їх місці нові, діє ще з 2006-го. Але його норми прописані так, що реалізувати можливість практично неможливо, розповіла замголови фракції "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Ви ж розумієте, що 100-відсоткової згоди від усіх мешканців на розселення не одержати ніколи. Це просто неможливо. Тому Мінрегіон підготував законопроєкт, який стосується зниження цього бар'єру: якщо 75% мешканців згодні, тоді можна приступати до розселення" , – розповіла нардеп .

Знесення будівлі і будівництво нового об'єкта буде відбуватися за рахунок забудовника. Багато житлових кварталів було побудовано з урахуванням, що поруч з будинками є місце для "нульової будівлі". Тобто в першу чергу повинні звести новий "нульовий" будинок, потім переселити мешканців з старого в новий, знести перший будинок, побудувати на його місці новий – переселити мешканців з наступного будинку вже в другий побудований будинок і так далі.