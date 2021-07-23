Тривалий інтервал між вакцинами підвищує рівень антитіл від штаму "Дельта"

Відповідно до британського дослідження, більш тривалий проміжок часу між дозами вакцини Pfizer призводить до більш високого загального рівня антитіл, ніж коротший проміжок отримання другої дози вакцини, про це повідомляють іноземні ЗМІ.

Дослідження може допомогти розробити стратегії вакцинації проти варіанту Delta, який знижує ефективність першої дози вакцини.

"Після двох доз вакцини рівні нейтралізуючих антитіл були вдвічі вище після більш тривалого інтервалу дозування у порівнянні з більш коротким інтервалом дозування", - відзначають автори дослідження.

Ці результати підтверджують думку про те, що, хоча для забезпечення повного захисту від штаму Delta необхідна друга доза, відстрочка цієї дози може забезпечити більш міцний імунітет, навіть якщо це буде відбуватися за рахунок захисту в короткостроковій перспективі.

Відзначимо, що в грудні минулого року Великобританія вже збільшила інтервал між дозами вакцини до 12 тижнів, хоча компанія Pfizer попередила, що немає ніяких доказів, що підтверджують відхід від тритижневої перерви.

Зараз Великобританія рекомендує 8-тижневу перерву між дозами вакцини, щоб швидше дати більшій кількості людей високий захист від штаму Delta, при цьому максимізуючи імунну відповідь в довгостроковій перспективі.