Масове отруєння в спортивному таборі на Прикарпатті: госпіталізовано 17 осіб

На Прикарпатті, станом на 6:00 ранку 23 липня, в Яремчанську лікарню госпіталізовано 8 дітей з діагнозом "гострий гастроентероколіт", ще 8 дітей з таким діагнозом госпіталізували в Надвірнянську лікарню, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, станом на 06.00 до Яремчанської ЦМЛ з попереднім діагнозом - "Гострий гастроентероколіт" госпіталізовано 9 осіб, з них 8 дітей, також до Надвірнянської дитячої лікарні, з попереднім діагнозом - "Гострий гастроентероколіт" госпіталізовано ще 8 дітей.

Всього до медичних закладів госпіталізовано 17 осіб з них 16 дітей, які відпочивали в готелі "Таємниці Карпат" в с. Яблуниця Поляницької ТГ Надвірнянського р-ну. Стан осіб середньої степені важкості. Обставини отруєння уточнюються. На об'єкті виникнення спалаху проводяться заходи з епідрозслідування.

Як повідомили в поліції, правоохоронці попередньо встановили, що в зазначений комплекс на відпочинок 17 липня прибули 243 дитини від 6 і до 16 років, а також дорослі - 22 батьків та 11 тренерів. Йдеться про жителів Харківської, Чернігівської, Сумської, Вінницької та Київської областей.

Поліцейські почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 325 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь.

На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група. На території табору також проводять перевірку фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.