Укртрансбезпека "винайшла" новий незаконний штраф

Штрафи за порушення правил вантажних перевезень передбачені в Законі «Про автомобільний транспорт» №2344-III, повідомляє Дорожный адвокат.

При цьому в Законі відведено спеціальну категорію адміністративно-господарських штрафів за перевезення вантажів з перевищенням вагових норм без відповідного дозволу - абз.14-16 ч.1 ст.60 Закону. Тобто, відповідно до даних норм, штрафи застосовуються при перевезенні вантажу без відповідного дозволу в разі перевищення вагових норм:

від 5% до 10% - штраф у розмірі 8500 грн. (Абз.14)

більше 10%, але не більше 20% - штраф у розмірі 17 000 грн. (Абз.15)

більше 20% - штраф розміром 34 000 грн. (Абз.16).

Отже, при перевезенні вантажу без відповідного дозволу штрафи застосовуються при перевищенні вагових норм від 5% і вище.

Однак цього працівникам Укртрансбезопасності виявилося недостатньо. Тому вони почали застосовувати «новий» штраф - за перевищення вагових норм при перевезенні вантажів від 2% до 5%.

При застосуванні цього штрафу Укртрансбезопасность посилається на абз.3 ч.1 ст.60 Закону №2344-III, який передбачає штраф 1700 грн за перевезення вантажів без оформлення документів, перелік яких визначений ч.4 ст.48 Закону. Кваліфікують такі факти як перевезення вантажів з перевищенням вагових норм від 2% до 5% без відповідного дозволу.

Однак, існує правовий принцип «non bis in idem» - «двічі за одне й те саме правопорушення». Зміст цього принципу - заборона залучати фізична або юридична особа двічі до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

В цей же час, особа може бути притягнута за одне і теж правопорушення до різних видів відповідальності, зокрема, нести цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність, не суперечить принципу «non bis in idem».

Відповідно до статті 61 Конституції України «ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення».

З урахуванням зазначених принципів, в Законі і передбачили спеціальну категорію адміністративно-господарських штрафів за перевезення вантажів з перевищенням вагових норм від 5% і вище без відповідного дозволу.

За помилковою логікою Укртрансбезопасності, за умови перевищення вагових параметрів більше 5% є право за одне порушення (перевищення вагових норм) постановити ухвалу на підставі абз.3 ч.1 ст.60 і одночасно на підставі абз.14-16 ч.1 ст. 60 Закону.

Однак, за одне і теж порушення по перевищенню вагових норм подвійне залучення до одного виду адміністративної відповідальності є грубим порушенням принципу «non bis in idem» та статті 61 Конституції України.

Таким чином, застосування адміністративно-господарського штрафу за перевищення вагових норм від 2% до 5% є незаконним! У таких випадках може бути нарахована тільки плата за проїзд.