УАФ відреагувала на скандальний кліп екс-футболіста Алієва

Українська асоціація футболу відреагувала на скандальний кліп екс-футболіста "Динамо" Олександра Алієва, в якому той "оголосив війну італійцям з УАФ" - Лучано Лучі та Франческо Баранці, повідомляє УНИАН.

В УАФ відреагували на кліп﻿, зробивши заяву на своїй сторінці в Facebook﻿.

"У засобах масової інформації було поширене відео за участю екс-футболіста, який має діючу тренерську ліцензію УАФ, Олександра Алієва. Відео в ЗМІ з'явилося буквально через кілька хвилин після публікації на YouTube-каналі згаданої особи, а темпи його поширення та окремі джерела, які висвітлювали "подію", на наше переконання, свідчать про штучний шлях влаштованої провокації" , - зазначили в УАФ.

У заяві також наголошується, що відео містить образи на адресу представників УАФ, погрози та "направлено на дискредитацію ряду осіб":

В УАФ заявили, що відкрили щодо Алієва дисциплінарну справу:

"Компетентними органами УАФ в рамках відкритого дисциплінарного провадження буде дана оцінка діям суб'єкта футболу, які містив ознаки дискримінації за національною ознакою і шкодять репутації футболу".

Відзначимо, що УАФ обмежила можливість коментувати свою публікацію для користувачів.

Обережно! Відео містить ненормативну лексику!

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