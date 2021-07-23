Рідкісне фото Жанни Бадоєвій з чоловіком

Телеведуча Жанна Бадоєва поділилася з шанувальниками рідкісним знімком з чоловіком Василем Мельничин, який родом зі Львова. У шлюбі пара проживає 7 років, повідомляє Обозреватель.

Фото 45-річна телеведуча опублікувала в Instagram. Крім цього, Жанна поміркувала про відносини і задалася питанням про роль кожної людини в них.

"Часто бачу, як люди пишуть один одному:" ти - моя половинка "," не можу без тебе жити "," без тебе немає мене "і тд. Але чи не замислювалися ви, що кожен з нас повинен сам по собі відчувати себе цілісним, що наше життя не повинна залежати від якогось конкретної людини. Думаю, що піймавши цей стан, тільки в цьому моменті, коли обидва розуміють, що вони повноцінні, можна бути і стати щасливими, як разом, так і окремо ?! що думаєте? " , – написала Бадоєва.

Жанна Бадовева з чоловіком. Джерело: instagram.com/zhanna_badoeva/

Відзначимо, що шлюб з Василем Мельничин став для Жанни третім. Першим обранцем Бадоєвої був Ігор Кураченко. У них народився син Борис.

Другим чоловіком знаменитості став український кліпмейкер Алан Бадоєв, від якого вона народила дочку Лоліту.