УЗ показала оновлені пасажирські вагони

Укрзалізниця завершила капітально-відновлювальний ремонт з продовженням терміну експлуатації 7 пасажирських вагонів. Уже з наступного тижня вони поповнять склад пасажирського поїзда Інтерсіті, що курсує маршрутом Київ — Запоріжжя.

Про це повідомила пресслужба﻿ УЗ.

"Вагони обладнані сучасними системами відеоспостереження, кондиціонування повітря, регулювання температури окремо в кожному купе, кнопкою виклику провідника та індикатором зайнятості вбиральні, а також інформаційними моніторами всередині купе, які показують температуру, швидкість потяга, дату, час та інше", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, в кожному купе є дві розетки з USB-портами. Змін зазнали вбиральні: тепер у вагонах встановлені вакуумні туалети, велике дзеркало та оновлена система подачі води.

Термін виконання ремонту кожного такого вагона — близько 3 місяців, а вартість робіт — майже 16 млн гривень, що фактично вдвічі дешевше за придбання нового вагона, зазначили в пресслужбі.

У найближчі кілька місяців планується відремонтувати ще 24 пасажирські вагони, а загалом у 2021 році — виконати капітально-відновлювальний ремонт 50 вагонів.