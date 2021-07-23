Хто і як хоче повернути техогляд автомобілів

Про те, що автомобілістів незабаром чекає повернення техосомотра, сайт вже не раз розповідав. Крім цього, в порядок проведення обов'язкового технічного контролю пропонується внести зміни, які торкнутися і ОСАГО, і ГБО, і "евроблях". Ми з'ясували подробиці, повідомляє Autoconsulting.

В середині липня на сайті Міністерства внутрішніх справ України з'явилися уточнення і доповнення до проекту так званого "Закону про техогляд". Офіційно вони називаються "проєкт постанови КМУ« Про внесення змін до порядків, затверджених постановами КМУ від 30 січня 2012 року № 137 и от 31 травня 2012 року № 512 ». А сам Техогляд називається ОТК - обов'язковий технічний контроль. Але суть - не в назві.

Тепер в МВС пропонують внести в регламент і порядок проведення ОТК додаткові зміни та удосконалення. Робляться вони, щоб "підвищити рівень об'єктивності та прозорості під час проходження ОТК ..., а також - спростити механізм взаємодії суб'єктів проведення ОТК з державними органами та оптимізувати процедуру ведення загальнодержавної бази даних про результати ОТК". Наміри - благі.

Так, наприклад, щоб не було фіктивних ОТК, пропонується ввести відеофіксацію всього процесу перевірки автомобіля. Але крім цього Проект пропонує і інші удосконалення.

Зокрема, СТО, на яких будуть робити ВТК повинні мати обладнання не тільки для перевірки технічного стану автомобіля, але і для його відповідності вимогам охорони навколишнього середовища. Ось тут нам не зовсім зрозуміло: відповідати яким нормам шкідливих викидів повинен автомобіль? Адже на наших дорогах їздять машини, далеко не всі з яких відповідають не тільки нормам Євро-6, але і Євро-5. В результаті, не виключено, що можуть стати небажаними дуже багато легалізовані "евробляхі".

Електронний протокол перевірки, незважаючи на загальну цифровизацию, все-таки пропонується роздруковувати на бланку встановленого зразка. А сам протокол буде вноситися в загальнодержавну базу даних ОТК виконавцем - тобто представником тієї СТО, яка провела техогляд. Причому, в Базу крім номерного знака авто і його VIN-коду будуть вноситися і показання одометра. Це і початок контролю за реальним пробігом, і запобіжний захід для тих, хто збирається їздити без ОТК.

У тій же базі будуть і дані про переобладнання авто. Наприклад, на чорне золото. І якщо ГБО не з'являлися, то це може вважатися (за пропозиціями МВС) серйозним невідповідністю ОТК.

У МВС пропонують затвердити самоклеючу мітку радіочастотної ідентифікації - електронний аналог талона техогляду. Мітка розміщується з правого верхнього боку лобового скла автомобіля.

У МВС також пропонують відкрити доступ до інформації про проходження ОТК для страхових компаній. І останні цілком можуть відмовити у продажу ОСАГО, якщо ВТК не пройдений, або - зробити поліс дорожче, так як у несправної машини більше ризиків ДТП.

Що планують перевіряти? В общем-то те саме, що і було. Але не тільки.

Це, зокрема системи:

1) рульового управління і тормоза

2) зовнішніх світлових пріборов

3) пневматичних шин і колес

4) світлопропускання стекол (чи немає додаткової тонування)

5) наявність ГБО.

А тепер ще сюди пропонують додати перевірку вихлопу двигуна. А також, - щоб під час ОТК фіксувалося і перевірялося відповідність номерного знака авто нормам, його читаність (мабуть для камер фото- відеофіксації) і правильність кріплення.

Якщо автомобіль потрапив в аварію, його свідчення ВТК має автоматично припинений.

Доступ до Бази даних по ВТК має тільки одна людина з одного СТО. Причому, один і той же чоловік, але від різних СТО - не проходить. Тобто - одному експерту робити ОТК за сумісництвом на різних сервісах не можна.

Паралельно з усіма перерахованими вище запропонованими МВС змінами, є і таке, яке безпосередньо не відноситься ні до автомобілів, ні до безпеки на дорогах. Але воно згадується в багатьох місцях. Зокрема, пропонується, щоб інформація про ОТК проходила і контролювати не Мінінфраструктури, як передбачалося раніше. А все-таки через Головний сервісний центр МВС. Хоч в МВС і говорили кілька років, що мають намір відсторонитися від техогляду. Але немає - видно в останній момент передумали. Це відноситься і до рішень про включення або виключення суб'єктів господарської діяльності з реєстру тих, хто може робити ОТК. Пропонується, щоб це рішення також приймалося Головним сервісним центром МВС, а не Мінінфраструктури.

Нагадаємо, що це пропозиції МВС, які хочуть внести в проект постанови Кабміну по ВТК. Так що чекаємо остаточного варіанту.