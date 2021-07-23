Шахов і Милованов влаштували перепалку в прямому ефірі

Між народним депутатом Сергієм Шаховим ("Довіра") і радником глави Офісу президента Тимофієм Миловановим трапилася словесна перепалка в прямому ефірі на ТБ. Останній звинуватив нардепа в тому, що він їздить на елітному авто, а сам розповідає про бідність українців, повідомляє Обозреватель.

Конфлікт трапився в ефірі програми "Народ проти з Наташею Влащенко". Під час виступу Шахов назвав Милованова представником еліт, на що останній став питати, на якому авто їздить політик.

"Сергію, на якій машині ви сюди приїхали? Я приїхав на самокаті, а ви на чому? На Maybach?" , – говорив Милованов.

Після цього Шахов просив не перебивати його, але й не говорив, на якому авто приїхав до студії. Після словесної перепалки нардеп сказав, що приїхав на авто марки Toyota. За його словами, машина проїхала 100 тисяч кілометрів.

Додамо, що народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Качура опублікував фото Милованова, який пересувався урядовим кварталом на самокаті.