Чому болять нирки: як розпізнати причину за непрямими ознаками

Нирки один з ключових органів в організмі - які фільтрують кров і виводять з організму токсини, зайві кислоти, мінерали, а також надлишок води. Коли нирки хворі, то відбувається порушення балансу речовин і рідини, чого страждає здоров'я в цілому, повідомляє Здоровьесберегающий канал.

Тому біль в нирках ніколи не можна ігнорувати - потрібно терміново звертатися до лікаря. Якщо ви хочете до прийому до фахівця самостійно знизити інтенсивність болю, вам може допомогти дотримання дієти: виключіть з раціону солону, гостру і копчену їжу. Тримайте тіло, а особливо область попереку і ноги, в теплі, дотримуйтесь постільний режим. Дивіться докладніше далі у відео.