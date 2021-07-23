Арестович прокоментував заклик ФРН дотримуватися "формули Штайнмайєра"

Спікер ТКГ Олексій Арестович прокоментував заклик Німеччини до України дотримуватися формули Штайнмайєра.

Про це повідомляє Андрій Павловський.

За словами Арестовича, швидше за все, позиція Берліна пов'язана з домовленістю з Росією по "Північному потоку-2". Він додав, що "сама формула не є такою страшною для нашої країни, як про неї говорять".

Спікер ТКГ стверджує, що в основу документа ФРН закладала принцип "спочатку роззброєння бойовиків, а потім проведення виборів", але Кремль стверджує зворотнє.

Крім того, політик зазначає, що формулу Штайнмайера вже можна назвати імплементуваною в українське законодавство. Адже в версії нашої країни закон про особливий статус Донбасу є децентралізацією, яка вже проведена, і створення особливої економічної зони, що зараз активно обговорюється.

Нагадаємо, формула Штайнмайєра - це механізм поетапної реалізації ряду положень другої мінської угоди, що стосуються надання окремим районам Донецької та Луганської областей України особливого порядку місцевого самоврядування та проведення на цих територіях місцевих виборів.