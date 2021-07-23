Облгази заборгували Оператору ГТС мільярди

Заборгованість операторів газорозподільних мереж (обл-, міськгазів) перед Оператором ГТС (ОГТСУ) за підсумками першого півріччя становить понад 9,4 млрд грн, повідомляє UBR.

Одними з найбільших боржників є "Донецькоблгаз", який збільшив суму в червні на 57,6 млн грн, (сукупний борг - 1,1 млрд грн) і "Тернопільміськгаз" - на 5,9 млн грн (0,6 млрд грн) .

З настанням нового опалювального сезону ситуація з боргами прогнозовано погіршиться, повідомляється на сайті ОГТСУ.

"За останні два місяці динаміка погашення заборгованості залишається вкрай низькою. При цьому частина облгазів продовжує практику несанкціонованих відборів газу і накопичення боргів", - йдеться в повідомленні.

За даними ОГТСУ, 90% боргу (8,5 млрд грн) підприємства утворили в 2021 році. Найбільшими боржниками залишаються структури приватної групи РГК (пов'язана з Дмитром Фірташем): "Київоблгаз" - 1,1 млрд грн, "Львівгаз" - 0,8 млрд грн, "Дніпропетровськгаз" - 0,5 млрд грн, "Вінницягаз" - 0, 4 млрд грн, "Івано-Франківськгаз" - 0, 4 млрд грн і інші.

Гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон назвав неприпустимою ситуацію, коли приватні облгази тривалий час відбирають блакитне паливо з державної системи магістральних газопроводів і не платять за нього. Тому Оператор газотранспортної системи виступає за введення спеціальних розподільних рахунків.

Механізм передбачає, що частина коштів, які постачальники отримують від населення за розподіл, буде автоматично перераховуватися Оператору ГТС. Це важливо впровадити до настання опалювального сезону.

Йдеться про закон (3508-д), який Верховна Рада прийняла в другому читанні 14 липня. Документ передбачає реструктуризацію заборгованостей виробників теплової енергії (ТКЕ), облгазів, газзбутів, а також водоканалів.

Нагадаємо, що в травні загальна заборгованість облгазів перед ОГТСУ становила 9,9 млрд грн.