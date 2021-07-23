Мінекономіки знизило граничні ціни на бензин і дизпаливо

Міністерство економіки України оприлюднило середню вартість бензинів в розмірі 26,64 грн/літр і дизпалива - 22,25 грн/літр, з яких вираховується гранична ціна реалізації пального на АЗС на кінець липня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Таким чином, з урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 31,64 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо - 29,25 грн літр.

У порівнянні серединою місяця середня ціна на бензин знизилася на 0,23 грн/літр, на ДТ - на 0,35 грн/літр.

Як повідомлялося, в даний час дію карантину на території України встановлено до 31 серпня 2021 року. На період її дії уряд постановою №474 від 14 травня встановив граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива - не вище 7 грн/літр, бензину - не вище 5 грн/літр.

Середня вартість ДТ (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm) визначає Мінекономіки на підставі розрахунків НАК "Нафтогаз України", проведених на підставі даних Platts CIF NWE за попередню декаду, сум митних платежів (акцизний податок та ПДВ), офіційного курсу валют від НБУ, а також витрат $27/тонна на логістичне та інше забезпечення, відповідно до зовнішньоекономічних договорів.

Мінекономіки також роз'яснило, що під встановлення максимальної торговельної надбавки не підпадає "брендове преміальне паливо" з поліпшеними показниками якості.

У міністерстві вважають, що введення тимчасового державного регулювання цін на продаж через мережі АЗС бензинів А-92, А-95 і ДТ шляхом встановлення граничної торговельної надбавки необхідно з метою запобігання зловживань суб'єктами господарювання та доступності для населення цієї продукції.

Оприлюднення міністерством середніх цін одного літра ДТ і бензину повинно відбуватися щомісячно до 3, 13 і 23 числа.