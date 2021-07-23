МЗС України протестує через залучення населення ОРДЛО до виборів в РФ

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку зі схваленням Центральною виборчою комісією РФ рішення щодо залучення населення тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях України до запланованих на вересень цього року виборів до Державної думи Федеральних зборів РФ шляхом участі в електронному голосуванні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Такі дії російської сторони, поряд із незаконною організацією виборів до Держдуми на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, є грубим порушенням норм і принципів міжнародного права, Конституції та чинного законодавства України. Організація виборчого процесу на окупованій території України та залучення до нього місцевого населення, якому примусово було нав’язано російське громадянство, ставить під сумнів легітимність результатів виборів" , - ідеться в заяві МЗС України у п'ятницю.

У відомстві зазначили, що, попри всі спроби України стабілізувати ситуацію в зоні конфлікту, російська сторона нехтує зусиллями, що докладаються в рамках "нормандського формату" і Тристоронньої контактної групи для пошуку дієвих шляхів урегулювання російсько-українського збройного конфлікту на основі міжнародного права і поваги до суверенітету України.

"Останні дії РФ є особливо цинічними з огляду на деградацію безпекової ситуації у зоні конфлікту, яка спричинена регулярними порушеннями режиму припинення вогню з боку російських окупаційних сил, а також подальшим погіршенням гуманітарного та соціально-економічного становища на тимчасово окупованих територіях України" , - пояснили в МЗС.

Міністерство закликало міжнародну спільноту засудити цей крок РФ, не визнавати результатів цих виборів на тимчасово окупованій території України, а також посилити політико-дипломатичний тиск на РФ з метою припинення нею міжнародно-протиправних діянь проти суверенітету та територіальної цілісності України.