Названо найнебезпечніші джерела Києва

Знайти чисту питну воду в мегаполісі - завдання непросте. Жителі міст побоюються, що в джерелах вода вже не відповідає ні смаковими якостями, ні санітарним нормам. Ці підозри небезпідставні, повідомляє Вести.

Журналісти провели експеримент і з'ясували, з яких джерел Києва воду краще не пити.

Де брали воду

Пуща-Водиця (джерело на першій лінії),

Феофанія (джерело Святого Пантелеймона),

Сирець,

Нивки,

Совки (вул. Кайсарова),

Флорівський монастир (Поділ)

Кучмин яр (Солом'янський р-н).

Джерела з безкоштовною водою в місті популярні, і щоб набрати воду для аналізів, нам довелося ще постояти в чималій черзі.

Проби води відправили на дослідження, і зробили відразу два тести: бактеріологічний (на наявність бактерій групи кишкової палички), а також загальний хімічний (жорсткість, кислотність, лужність, вміст заліза, сульфітів, фториду і ще шести показників).

У воді ми виявили кишкову паличку - тест виявив наявність таких бактерій в чотирьох з семи проб води. Також у багатьох зразках перевищені норми жорсткості, лужності, вміст фторидів і сульфітів, а в половині джерел вода містить шестивалентний хром.

Які джерела виявилися найгіршими

Тест виявив наявність кишкової палички в чотирьох з семи проб води. Це джерела:

в Кучминому яру;

Святого Пантелеймона у Феофанії;

на Сирці;

в Пуща-Водиці.

Довідка. Кишкова паличка - вид грамнегативних паличковидних бактерій, широко поширених в нижній частині кишечника теплокровних тварин. Більшість штамів E.coli є нешкідливими, проте серотип O157:H7 може викликати важкі харчові отруєння у людей і тварин.

Симптоми кишкової інфекції у дорослих і дітей залежать від різновиду збудника. Однак є загальні ознаки, що вказують на наявність захворювання: біль у животі, слабкість, відсутність апетиту, блювота, рідкий стілець.