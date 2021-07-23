Названо найнебезпечніші джерела Києва
Знайти чисту питну воду в мегаполісі - завдання непросте. Жителі міст побоюються, що в джерелах вода вже не відповідає ні смаковими якостями, ні санітарним нормам. Ці підозри небезпідставні, повідомляє Вести.
Журналісти провели експеримент і з'ясували, з яких джерел Києва воду краще не пити.
Де брали воду
- Пуща-Водиця (джерело на першій лінії),
- Феофанія (джерело Святого Пантелеймона),
- Сирець,
- Нивки,
- Совки (вул. Кайсарова),
- Флорівський монастир (Поділ)
- Кучмин яр (Солом'янський р-н).
Джерела з безкоштовною водою в місті популярні, і щоб набрати воду для аналізів, нам довелося ще постояти в чималій черзі.
Проби води відправили на дослідження, і зробили відразу два тести: бактеріологічний (на наявність бактерій групи кишкової палички), а також загальний хімічний (жорсткість, кислотність, лужність, вміст заліза, сульфітів, фториду і ще шести показників).
У воді ми виявили кишкову паличку - тест виявив наявність таких бактерій в чотирьох з семи проб води. Також у багатьох зразках перевищені норми жорсткості, лужності, вміст фторидів і сульфітів, а в половині джерел вода містить шестивалентний хром.
Які джерела виявилися найгіршими
Тест виявив наявність кишкової палички в чотирьох з семи проб води. Це джерела:
- в Кучминому яру;
- Святого Пантелеймона у Феофанії;
- на Сирці;
- в Пуща-Водиці.
Довідка. Кишкова паличка - вид грамнегативних паличковидних бактерій, широко поширених в нижній частині кишечника теплокровних тварин. Більшість штамів E.coli є нешкідливими, проте серотип O157:H7 може викликати важкі харчові отруєння у людей і тварин.
Симптоми кишкової інфекції у дорослих і дітей залежать від різновиду збудника. Однак є загальні ознаки, що вказують на наявність захворювання: біль у животі, слабкість, відсутність апетиту, блювота, рідкий стілець.