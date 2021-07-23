У світі зафіксували новий рекорд смертності від коронавірусу
У світі зафіксували рекордну кількість смертей серед пацієнтів з коронавірусом. За добу померли 19 748 осіб. До цього найбільший показник був 28 січня – 17 116, повідомляє УНИАН.
Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я 23 липня.
Всього з початку пандемії у світі зареєстровано 4,13 млн смертей серед COVID-пацієнтів.
22 липня, за попередніми даними, померло 8644 пацієнти з COVID-19.
Зазначимо, що за весь час у світі підтвердили майже 192 млн випадків коронавірусної інфекції.
Найбільше захворілих у США (33,9 млн); Індія (31,3 млн); Бразилія (19,4 млн); Росія (6,1 млн) і Франція (5,8 млн).