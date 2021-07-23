Обвал будинку у Флориді: сім'ї загиблих отримають не менше $150 млн

Окружний суддя Майкл Ханзман оголосив, що виживші мешканці багатоповерхового житлового комплексу Champlain Towers в Серфсайд, близько Майямі-Біч (штат Флорида), а також родини загиблих і постраждалих в результаті обвалення будівлі, в цілому отримають не менше 150 мільйонів доларів компенсації, повідомляє NEWSru.co.il.

Ця сума складається з приблизно 50 мільйонів доларів страховки на будівлю Champlain Towers South і не менше 100 мільйонів доларів доходів від продажу землі, на якій колись стояла вежа.

Тим часом тривають пошукові роботи на місці обвалення житлового комплексу Champlain Towers. За останні сім днів новин про виявлення останків загиблих не надходило. У той же час тривав процес упізнання.

Станом на 23 липня, оголошено, що знайдені тіла 97 загиблих. Упізнано тіла 95 загиблих. Опубліковані імена 88 з них. Точне число зниклих без вісти невідомо.

За відомостями МЗС Ізраїлю, десятки загиблих і зниклих без вісти мали ізраїльський паспорт.

Відомо, що серед загиблих і зниклих, крім громадян США і Ізраїлю, є громадяни Австралії, Аргентини, Парагваю, Уругваю, Венесуели, Колумбії, Чилі, Пуерто-Ріко, Куби, Великобританії, Канади. Згадувалося і про те, що в числі зниклих без вісти були "ортодоксальні євреї з Росії" (але МЗС РФ не підтверджував, що пропали російські громадяни).

Причина обвалення одного з трьох секторів житлового комплексу Champlain Towers, розташованого неподалік від узбережжя, залишається поки невідомою. Будинок був побудований 40 років тому і вимагав ремонту. Нещодавно проводилися перевірки його стану, які виявили певні проблеми. Але чи відбулося обвалення виключно з технічних причин, невідомо.