Представлений найдорожчий і потужний Kia Sportage 2022

Новий Kia Sportage п'ятого покоління отримав гібридну версію. На даний момент це найдорожча і найпотужніша версія моделі, повідомляє АвтоПортал.

На батьківщині, в Південній Кореї, ціна Kia Sportage Hybrid стартує з 27 тис. доларів при тому, що базова версія коштує в еквіваленті $22 тис. До речі, поки цей варіант виключно передньопривідною.

Силовою установкою поділився споріднений гібрид Hyundai Tucson. Бензиновий 1,6-літровий турбодвигун потужністю 180 к. с. працює в парі з 60-сильним електромотором. Сумарна віддача - 230 к. с. і 350 Н∙м.

Найпотужніший Kia Sportage 2022 ще і найекономічніший - 6,0 л/100 км в змішаному циклі. Час розгону до сотні не повідомляє, але за аналогією з Tucson воно займе близько 8 с. Невелика акумуляторна батарея на 1,49 кВт∙год дозволить проїхати кілька кілометрів на електротязі.

Втім, скоро з'явиться ще і плаг-ін гібрид Кіа Спортейдж. У нього запас ходу в електричному режимі буде більше, та й потужність силової установки піднімуть до 265 к. с.