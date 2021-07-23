МОК вибачився перед Україною за карту без Криму - Кулеба

Міжнародний олімпійський комітет вибачився за карту України без тимчасово окупованого Криму на сайті Олімпіади в Токіо, повідомляє Ліга.net.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За словами глави МЗС, українські дипломати негайно зв'язалися з керівництвом МОК, коли дізналися про некоректну карту на сайті Олімпійських ігор.