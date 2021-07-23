Ірина Федишин виблискувала на "Вечорі прем'єр" у розкішній

Співачка Ірина Федишин стала запрошеною гостею на "Вечорі прем'єр"з Катериною Осадчою. Для важливої події знаменитість обрала дивовижну чорну сукню всипану камінням, повідомляє 24 Канал.

22 липня на Оглядовому майданчику КВЦ Парковий відбулася головна подія музичного життя країни – "Вечір Прем'єр" з Катериною Осадчою. У цей вечір на гостей чекали особливі прем’єри, неочікувані колаборації українських артистів та виступи топових представників українського шоу-бізнесу.

До виступів Тіни Кароль, Олі Полякової, NK та гурту The Hardkiss приєдналася виконавиця Ірина Федишин. Перед глядачами артистка з’явилася у приголомшливому образі.

Співачка постала перед камерою у велюровій сукні без бретельок. Вбрання не мало рукавів, тож гарно підкреслювало зону декольте, що оздоблена камінням. Також Ірина похизувалася довгими стрункими ніжками, оскільки сукня мала спокусливий виріз. Для виступу Федишин доповнила свій look довгими рукавичками.

фото: instagram.com/iirynafedyshyn