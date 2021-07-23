Експерти заперечили доцільність тесту на антитіла перед вакцинацією
Результати тестування на антитіла є ненадійними та не дозволяють робити переконливі висновки, особливо щодо рівня імунного захисту людини.
Про це заявили у телеграм-каналі МОЗ "Коронавірус.інфо".
"Як показують наукові дослідження, концентрація антитіл до коронавірусу в крові перехворілих та вакцинованих має дуже опосередкований стосунок до рівня захисту проти COVID-19. Втім, необхідний рівень антитіл для ефективного захисту від вірусу експерти досі не знають", – йдеться у повідомленні.
Для діагностики інфекції ці тести не підходять, оскільки для вироблення антитіл організму необхідно після зараження до 3 тижнів.
"Тому негативний тест не обов'язково означає, що людина здорова, а позитивний не гарантує, що вона хвора", – додали в каналі МОЗ.