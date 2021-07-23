Що робити, якщо затримали чи скасували ваш авіарейс

Сезон відпусток у розпалі, а чимало туристів полюбляють подорожувати літаками. Трапляється, що авіарейси затримують, або ж взагалі скасовують, повідомляє ЛігаБізнес.

У разі скасування рейсу авіакомпанія зобов'язана самостійно або через агента з обслуговування повідомити пасажирів за 14 днів до запланованого вильоту про його скасування. А у випадку затримки - інформувати пасажирів про орієнтовний час затримки рейсу та очікуваний час його відправлення засобами, доступними в аеропорту відправлення, кожні 30 хвилин.

У випадку затримки авіарейсу пасажир має право:

- на безкоштовні харчування, прохолодні напої, а також два дзвінки чи електронні листи - якщо затримка становить більше ніж дві години;

- компенсацію вартості квитка чи інший рейс - якщо затримка становить більше п'яти годин. Якщо ж при виборі іншого рейсу знижується його клас, то протягом семи днів пасажиру мають відшкодувати: 30 % від застосованого тарифу для всіх рейсів дальністю 1500 кілометрів або менше; 50 % для всіх рейсів дальністю понад 1500 до 3500 кілометрів; 75 % для всіх рейсів більшої протяжності;

- на номери у готелі, харчування та трансфер за маршрутом аеропорт - готель - аеропорт у випадку затримання рейсу більше ніж на 24 години.

Якщо ж Ваш рейс скасовано, то Ви маєте право:

- у випадку повідомлення про скасування рейсу за 14 днів до запланованого вильоту Вам надається право на отримання повної вартості квитка чи вибору квитків на інший рейс;

- у випадку якщо повідомлення про скасування рейсу надійшло менше ніж за 14 днів Ви можете отримати компенсацію у такому розрахунку:

- 250 євро - для рейсів дальністю 1500 кілометрів або менше;

- 400 євро - для рейсів дальністю понад 1500 до 3500 кілометрів;

- 600 євро - для рейсів дальністю понад 3500 кілометрів.

У випадку скасування рейсу та продовження подорожі іншим рейсом або за іншим маршрутом, пасажирам мають безкоштовно запропонувати та забезпечити: харчування та прохолодні напої, місця в готелі, наземний трансфер за маршрутом аеропорт - готель - аеропорт та два телефонні дзвінки чи електронні листи.

Для отримання компенсації за скасування рейсу потрібно оформити претензії до авіакомпанії. Це можна здійснити через онлайн сервіси авіакомпаній.

Для подачі претензії потрібно:

- електронний квиток із номером бронювання;

- фото паспорта для виїзду за кордон;

- посадковий талон;

- довідки, електронні листи чи SMS від авіакомпанії, в яких зазначається про проблеми з рейсом;

- підтвердження скасування рейсу;

- фото табло з розкладом, чеки, броні готелів чи будь-які інші підтвердження витрат, понесених у зв'язку зі скасуванням перельоту.

Надалі вашу претензію авіакомпанія повинна розглянути впродовж 42-90 днів та надати відповідь про задоволення надання чи відмову в задоволенні надання компенсації.