Що означає перенесення візиту Зеленського до США на кінець літа

В Офісі президента Володимира Зеленського нарешті дочекалися точної дати його візиту до Вашингтона. Одночасно з оприлюдненням домовленостей з Німеччиною про "Північний потік-2" було заявлено, що Зеленського чекають у Білому домі 30 серпня, повідомляє Страна.ua.

Правда, зроблено це було не в дуже чемній формі – дату озвучила американська сторона, сказавши, що саме в цей день чекають у Вашингтоні Зеленського. Тобто, виглядало це так, що Зеленського просто поставили перед фактом.

Окремо звертає на себе увагу сама дата, на яке заплановано візит - 30 серпня. Це більш ніж на місяць пізніше дати, яка обговорювалася раніше.

Однак американська адміністрація вирішує свої завдання. Їй вигідний кінець серпня і мало хвилюють проблеми Зеленського. Український президент хотів приїхати значно раніше, щоб втрутитися в процес обговорення угоди про газопровід, яку в Києві вважали зовнішньополітичною поразкою.

Але саме тому візит, судячи з усього, і пересунули на кінець серпня. Заодно і показавши невдоволення американцями тим, як Зеленський виконує "домашні завдання" Вашингтона.

Дженніфер Псакі назвала день

В один день з публікацією заяви США і Німеччини щодо "Північного потоку-2", в якій йдеться про компенсації Україні за газопровід в обхід неї, Білий дім офіційно запросив Зеленського приїхати до Вашингтона.

Хоча ще в середині червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що візит запланований на кінець липня. На початку липня ЗМІ повідомляли, що робоча дата - 26 липня, проте американська адміністрація зацікавлена в "відтягування" приїзду Зеленського.

Причин нібито було дві. По-перше, Білий дім поглинений виведенням американських військ з Афганістану і зараз, мовляв, не до переговорів із Зеленським. По-друге, адміністрація Байдена не хотіла, щоб український президент під час візиту обговорював в широкому колі конгресменів і сенаторів угоду щодо СП-2 з німцями, плани офіційного Києва на НАТО і взагалі теми гарантій безпеки від США.

По всій видимості, у відповідь на невдоволення Офісу президента стали звучати запевнення, що Байден і Зеленський точно зустрінуться влітку. Про це, зокрема, заявив новий тимчасовий повірений США в Києві Джордж Кент.

Конгрес на канікулах

Схоже, фактор політичних канікул в США, що захоплюють кінець літа, а також ситуація з "Північним потоком-2" дійсно вплинули на вибір дати командою Байдена.

Конгрес не працює з 7 серпня по 20 вересня, і повноцінно обговорити тему газопроводу з членами обох палат в української делегації не вийде.

"Така дата візиту, звичайно, обмежить кількість контактів Зеленського в американському депутатському корпусі" , - коментує політолог Руслан Бортник.

У Конгресі твердження дати не минуло без уваги. Група конгресменів, яка виступала проти "Північного потоку-2" закликала Байдена змінити дату візиту президента України, щоб "провести належний діалог" з ним. Саме республіканці звинувачують Білий дім в створенні перешкод для спілкування Зеленського з Конгресом, озброївшись все тієї ж антиросійською риторикою, з якої була демократи атакували попереднього президента Дональда Трампа.

"Президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійній основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним щодо "Північного потоку - 2". Мабуть, просто збіг" , - з іронією сенатор від Республіканської партії Том Круз в своєму мікроблозі в Твіттері.

Щоб уникнути можливості тиску з боку противників угоди Білий дім, мабуть, і переніс дату візиту на кінець серпня. Коли конгресмени будуть у відпустці, а газопровід вже побудують і будь-які санкції стануть проти нього безглуздими.

Дилема Зеленського

У такій ситуації Зеленський виявляється в досить скрутному становищі.

Завершення будівництва "Північного потоку-2" може дати старт кампанії з боку Порошенка та інших противників президента "справа" з приводу того, що дипломатія Зеленського провалилася, а він показав свою некомпетентність.

Судячи з тональності заяв представників влади (сам Зеленський до моменту публікації ніяк не прокоментував ні "газову угоду", ні дату майбутнього візиту), вони покладають відповідальність за невигідний для України розвиток подій на західних партнерів.

Що, своєю чергою, може ще більш погіршити ставлення американців до української влади.

У відповідь останні можуть ще більше загальмувати виконання "домашнього завдання", яке поставив Вашингтон.

Як в таких умовах пройде візит президента України до Вашингтона можна тільки здогадуватися.