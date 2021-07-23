Названо економіки з найбільшими втратами від пандемії

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service випустило доповідь з оцінкою втрат національних економік через пандемію COVID-19. Тривалі негативні наслідки аналітики пророкують більшості країн світу, проте деяким з них вдасться вийти з кризи з мінімальними збитками, повідомляє РБК.

Темпи відновлення і «рубцювання шрамів» після пандемії будуть залежати від структури національної економіки, здатності ринків товарів і праці адаптуватися до ефектів пандемічного шоку, а також від якості антиковідної держполітики і темпів масової вакцинації в країнах.

Три групи країн

Аналітики агентства розділили країни на три групи в залежності від розриву між допандемічним прогнозом Moody's по рівню реального ВВП у 2020-2023 роках і поточним прогнозом по їх ВВП на ті ж роки.

Найменш постраждалі економіки - ті, у яких прогнозований ВВП виявиться лише на 2% (або менше) нижче докризового прогнозу.

Економіки із середнім збитком - їх прогнозний ВВП не дотягує 2-8% до докризового.

Найбільш постраждалі економіки - їх втрати щодо допандемічної траєкторії ВВП перевищать 8%.

Найсерйозніші втрати відчують країни з економіками, які ще формуються, і «прикордонними» (frontier) - особливо ті, чиї доходи сильно залежать від окремих секторів, таких як туризм. У зоні ризику також держави з високим борговим навантаженням навіть без урахування пандемії і слабкими інститутами, не здатними належним чином підтримати відновлення.

До категорії найбільш постраждалих Moody's відносить Шрі-Ланку, Суринам, Лаос, Індію, Туніс, Перу.

Лише невелика група країн може уникнути серйозних економічних потрясінь, їх реальний ВВП до 2023 року буде лише трохи нижче або навіть вище допандемічних прогнозів. Йдеться про країни з розвиненою економікою, включаючи США, більшість країн Західної Європи, а також Китай. У США і єврозоні вакцинація населення знаходиться в просунутій фазі, а величезні фіскальні стимули допомагають економіці швидше відновитися.

У таких країнах як Китай, Південна Корея або Сінгапур, відповідь влади на кризу охорони здоров'я була досить ефективною: там від самого початку були введені жорсткі карантинні обмеження, які дозволили медичним установам впоратися зі зростанням захворюваності.