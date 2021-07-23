Франція відкрила свої кордони для українців

Уряд Франції відкрив в'їзд для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Безвіз із Францією знову діє! Французький уряд відкрив в'їзд для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. На в'їзді: свідоцтво про вакцинацію або свіжий негативний тест", - написав Кулеба у Twitter у п'ятницю.

Сайт tripadvisor.mfa.gov.ua Міністерства закордонних справ України інформує, що Україну внесено до переліку країн "зеленої" зони, тому в'їзд громадян України до Франції відбувається згідно з імміграційними правилами Міністерства внутрішніх справ Франції.

Зокрема, немає обмежень для в'їзду, якщо громадянин України вакцинований однією з вакцин, визнаних Європейським агентством лікарських засобів (EMA) і дозволених для використання на території Франції. До них належать вакцини Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield і Jansen/Johnson & Johnson. При цьому вакцинація вважається повною, якщо минуло 28 днів з моменту вакцинації вакциною Janssen і 7 днів з моменту другої дози в разі вакцинації іншими вакцинами - Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield.

Для контролю на кордоні вимагають пред'явити тільки документ, що підтверджує вакцинацію, і заповнити заяву про відсутність симптомів COVID-19 і/або про відсутність контактів з особами, хворими на COVID-19.

У разі якщо громадянин України не пройшов вакцинацію, він може в'їхати до Франції за наявності ПЛР-тесту, зробленого не раніше ніж за 72 години до в'їзду, або тесту на антитіла, зробленого не раніше ніж за 24 години до в'їзду. Зазначені умови в'їзду застосовуються і до дорослих, і до дітей (старше 12 років).