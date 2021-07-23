Зміни на Банковій: чому Зеленський прибрав трьох заступників Тарана

Журналіст Юрій Бутусов докладно пояснив своє бачення щодо того, чому Володимир Зеленський прибрав трьох заступник міністра оборони за один день.

Про це свідчить його публікація в Facebook.

Так, за словами Бутусова, 21 липня Кабмін звільнив відразу трьох заступників міністра - Ігоря Старобинского, Олександра Миронюка та Ігоря Халимона.

"Ці три заступника були ключовими фігурами в команді чинного міністра оборони Андрія Тарана", - зазначає журналіст.

Крім того, він додав, що, за даними джерела Цензор.Нет, незабаром президент збирається відправити у відставку і самого Тарана.

"Андрій Таран був призначений на вимогу глави ОП Єрмака - це повністю його людина. Таран не воював, але перед виходом у відставку по досягненню граничного віку йому дозволили послужити трохи в російсько-українському центрі контролю і координації.

Єрмаку потрібен був міністр оборони, який по команді підпише будь-який наказ, навіть непопулярний в армії. Саме Таран підписав 16 вересня 2020-го ганебний наказ №330, де ведення вогню по ворогу прирівнювалося до адміністративного правопорушення...", - пише Бутусов.

Варто відзначити, що після величезного громадського обурення цей наказ все-таки був скасований.

Журналіст вважає, що основною причиною звільнення всіх трьох заступників Тарана став провал плану Єрмака з припинення вогню на Донбасі, адже "для цього плану потрібні були люди, готові виконати будь-яке, навіть найбільш ганебне рішення Банкової".

"І для цього був потрібен саме такий слабкий міністр - не суб'єктний, той, що мовчить, якого не можна випускати на публіку, який цінний тільки лояльністю до начальства і готовий приймати будь-які суперечливі і хаотичні рішення. Банковій було плювати на рейтинг, вони хотіли припинення опору на Донбасі будь ціною. Але завдяки тиску українського суспільства це виявилося, на щастя, неможливим.