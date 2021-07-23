"Кримінального авторитета" з санкційного списку РНБО видворили до Росії
Поліція примусово повернула одного з "кримінальних авторитетів", включеного до санкційного списку РНБО, до країни походження – Росії.
Про це йдеться в повідомленні МВС.
45-річний раніше неодноразово засуджений чоловік був так званим "смотрящим" за одним із міст Полтавської області.
"На виконання рішення РНБО та з метою унеможливлення поширення 45-річним "кримінальним авторитетом" злочинного впливу, вчора, 22 липня, співробітники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області Нацполіції спільно з міграційною службою примусово повернули чоловіка до країни його походження. Крім того, йому заборонено в’їжджати на територію України", – йдеться в повідомленні.