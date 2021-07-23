"Кримінального авторитета" з санкційного списку РНБО видворили до Росії

Поліція примусово повернула одного з "кримінальних авторитетів", включеного до санкційного списку РНБО, до країни походження – Росії.

Про це йдеться в повідомленні﻿ МВС.

45-річний раніше неодноразово засуджений чоловік був так званим "смотрящим" за одним із міст Полтавської області.