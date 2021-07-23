Одна смачна пряність, яка наповнить організм здоров'ям

Багато переваги ванілі виходять за рамки смаку - вона сповнена переваг для здоров'я. Можливо, вдома у вас вже є ванільний екстракт. Але ванільні боби й рідкий екстракт ванілі, які зазвичай використовуються для випічки, не зовсім одне й те саме, повідомляє WomanEL.

Чим більше обробляється ваніль, тим менше користь від неї. Тому, якщо ви знайдете екстракт ванілі холодного віджиму, він принесе більше користі для здоров'я. У чому переваги ванілі, які роблять її такою корисною для здоров'я?

Ваніль має протизапальну дію

Вона повноправний антиоксидант, який приносить користь всьому організму. Наше тіло використовує антиоксиданти для захисту клітин від вільних радикалів, які можуть викликати пошкодження тканин.

Має протимікробну дію

Ваніль допомагає вбивати та зупиняти зростання шкідливих бактерій. В одному науковому дослідженні ваніль допомогла захистити від зростання кишкової палички.

Підтримує здоров'я мозку

Наукові дослідження показують, що ваніль має нейропротектівню дією, допомагаючи зменшити пошкодження клітин мозку.

Ваніль корисна для кишківника

Дослідження на тваринах показало, що ванілін покращує мікробіоту кишківника мишей з ожирінням, яких годували дієтою з високим вмістом жирів. Вона зробила це коштом збільшення вироблення коротко жирних кислот, які корисні для кишківника. Ваніль також зменшила кількість інших бактерій, пов'язаних з ожирінням.