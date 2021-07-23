Хто зі знаків Зодіаку в серпні може зустріти велику любов

Відомий астролог Влад Росс розповів, хто зі знаків Зодіаку зможе зустріти велику любов вже в серпні. Чекати успіху на романтичному терені варто відразу трьом знакам, повідомляє УНИАН.

Лев

Перш за все, в серпні в любові пощастить Леву. Він не тільки буде мати можливість зустріти велику любов, але й отримає справжню насолоду від розуміння того, що він знайшов свою другу половину, "свою" людину.

Лева чекає життя, повне любові, пристрасті, сексуальної енергії. Він буде насолоджуватися сумісністю з іншою людиною і будувати великі плани на майбутнє.

Терези

Другий знак, для якого серпень в плані любові та відносин буде вдалим, - це Терези. Венера увійде в цей знак Зодіаку в останньому місяці літа, що дасть шанс Терезам зустріти в цей час любов всього їхнього життя і бути щасливими у відносинах.

Терезів чекає період великої романтики, і вони будуть насолоджуватися естетикою взаємин.

Овен

Овен в серпні може зустріти того, хто згодом стане його дружиною (або чоловіком). Не виключено, що ділове партнерство переросте у міцні любовні відносини. Так що цілком вірогідний службовий роман, який принесе Овнам велику удачу в побудові життєвих планів і в особистому житті.