МОЗ очікує повернення жорсткого карантину

У Міністерстві охорони здоров'я очікують, що восени в Україні введуть новий карантин. В країні повністю вакциновано від коронавірусу лише 4% населення, повідомляє УНИАН.

Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Коронавірус не зникає. Україна реєструє на своїй території штам "Дельта". Вже майже сто країн звітують, що "Дельта" викликає великі та швидкі спалахи на території держав" , - повідомив він.

Лікар-реаніматолог з Ізраїля Борис Бриль вважає, що Україну цей спалах теж торкнеться.

"Восени буде ріст. У вас недостатня кількість перехворілих і вакцинованих для того, щоб пандемія зупинилася" , - наголосив він.

За офіційними прогнозами, через нову хвилю доведеться ввести найсуворіший карантин.

"До червоної зони, я впевнений, ми точно повернемося. Це лише питання часу" , - каже Кузін.

Лікар відзначив, що потужність третьої хвилі залежатиме від кількості вакцинованих.

"Я б радив, фокусувати зараз всі зусилля на тому, щоби вакцинуватися. Восени мати свій імунітет" , - наголосив головний санлікар.

У МОЗ хочуть до кінця літа пройти критичну точку - десять мільйонів щеплень. Для цього можуть відкрити пункти вакцинації в аптеках і навіть у торговельних центрах.