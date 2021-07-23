Картопля гниє на полях: що буде з цінами

Українські виробники картоплі серйозно стурбовані ситуацією, яка склалася в даному сегменті. Так, через проливні дощі, які спостерігалися на більшій частині території країни, якість картоплі різко погіршилась, повідомляє EastFruit.

Особливо постраждали виробники в південних областях країни, зокрема Херсонської області, там картопля почала гнити прямо на полях.

Наразі українські виробники картоплі змушені мало не щодня переглядати ціни на свою продукцію, щоб хоч якось реалізувати врожай.

На цей момент основна пропозиція на українському ринку становить картопля непридатна для зберігання, а з урахуванням різкого погіршення якісних характеристик даної продукції реалізовувати її треба якомога швидше. При цьому попит у даному сегменті також помітно знизився, кінцевого споживача часто не влаштовує зовнішній вигляд пропонованої картоплі.

Зокрема, вже сьогодні українські виробники з Херсонської області пропонують картопля по 3-4 грн / кг. Настільки низька ціна також змушує і виробників інших областей, у яких картопля більш прийнятної якості, знижувати ціни на цю продукції. Так, на сьогодні картопля надходить у продаж по 4-7 грн / кг, що в середньому на 16% дешевше, ніж тижнем раніше.

При цьому, за прогнозами українських синоптиків дощі на території країни триватимуть до кінця поточного тижня. Більшість українських фермерів сходяться на думці, що ціни на картоплю навряд чи виростуть до кінця серпня, поки не почнуть збирати врожай придатної для зберігання картоплі.