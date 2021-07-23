Екс-нардеп Семен Семенченко заявив про сфабриковану проти нього справу, яка будується на свідченнях однієї людини.

Про це повідомив Андрій Павловський.

За словами Семенченко, зброю знайшли не на самій тренувальній базі, а біля неї. Він зазначив, що матеріали слідства засновані на показаннях його колишнього соратника, якого вигнали і засудили після крадіжки автобуса.

Нібито останній отримав від Семенченко наказ закопати зброю і вчинити злочин. За це, як повідомляє екс-нардеп, його хочуть відправити у в'язницю.

Крім того, Семенченко заявив, що один зі свідків надсилає його дружині фото зі зброєю. Адвокат уточнив, що на фото кавказець з автоматом.

За даними журналістів, у Солом'янському райсуді Києва зараз проходить засідання по зміні запобіжного заходу Семенченко. Поки у підозрюваного цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, 24 березня 2020 на СБУ заявили про викриття в Україні воєнізованого збройного формування. У створенні "ПГК" звинуватили Семенченко і агента НАБУ Євгенія Шевченко.