У Росії дощі "змили" залізничний міст

У Забайкальському краї Росії на Транссибірській магістралі через сильні дощі обвалився залізничний міст, повідомляє Укрінформ.

"23 липня 2021 року о 09: 00 ... на Транссибірській залізниці на перегоні Куенга-Укурей, поблизу села Нижня Куенга Стрєтенського району Забайкальського краю у результаті випадання рясних опадів сталося обвалення залізничного мосту. Загиблих і постраждалих немає. Рух потягів призупинено в обох напрямках", - йдеться в повідомленні.

Фото: Андрій Гурульов

Фото: Андрій Гурульов

Фотографії мосту, який обрушився, опублікував у ТГ-каналі віцепрем'єр крайового уряду Андрій Гурульов. Він також уточнив, що в Чернишевському районі Забайкалля паводком змило п'ять мостів, що порушило сполучення між кількома селами.

За даними уряду краю, також перекрито через розмив проїжджої частини федеральну трасу «Амур» із Чити до Хабаровська. Через паводок у Чернишевському і Шилкінському районах підтоплено понад 600 будинків.