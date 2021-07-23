Румунське судно порушило кордон України

Румунський штовхач з двома баржами 22 липня порушив державний кордон України. Порушника виявили прикордонники України та Румунії під час спільного патрулювання річки Дунай, повідомляє Деловая столица.

"Як з’ясувалося, екіпаж судна переплутав гирла річки і замість того, щоб пройти гирлом Іванешть, по якому проходить державний кордон, зайшов до Кілійського гирла, що є внутрішніми водами України", — зазначили прикордонники.
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За порушення державного кордону на двох членів команди, громадян Румунії, складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч.2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", рішення за якими ухвалить суд.

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