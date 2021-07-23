Вчені висунули нову теорію будови Всесвіту

Всесвіт, в якому ми живемо, може бути замкнутим в трьох вимірах і мати форму тривимірного бублика або пончика, повідомляє УНИАН.

Про це пише Live Science﻿.

Такого висновку дійшла група астрофізиків з Ульмського (Німеччина) і Ліонського університетів (Франція), вивчаючи космічний мікрохвильовий фон (КМФ).

КМФ, або реліктове випромінювання, це залишкове тепло, що залишилося з перших років відразу після Великого вибуху, в результаті якого утворилася відомий нам Всесвіт.

Однак це випромінювання неоднорідне і містить довших та коротших вібрацій, якби Всесвіт була плоскою (тобто, відкритою або нескінченною), ці хвилі мали б бути більш рівномірними.

Проаналізувавши карти реліктового випромінювання, вчені зробили багато комп'ютерних симуляцій в спробі визначити, як воно повинно виглядати, якби Всесвіт був тривимірним тором (наукова назва моделі "бублика").

Вони дійшли висновку, що флуктуації (відхилення коливань) реліктового випромінювання демонструють "відсутню потужність" у масштабах, що перевищують розмір Всесвіту.

На картах реліктового випромінювання Всесвіту є справжні "білі плями" / фото ESA і Planck Collaboration

"Відсутність цієї потужності означає, що коливання реліктового випромінювання в цих масштабах відсутні. З цього випливає, що наш Всесвіт багатозв'язний і кінцевий в цьому масштабі" , — стверджує астрофізик Томас Бухерт з Центру астрофізичних досліджень Ліонського університету.

Вчений каже, що результати цього дослідження свідчать на користь теорії про "тривимірний бублик", а не стандартної космологічної моделі, згідно з якою Всесвіт є плоским і нескінченним.

Таке дослідження допомагає також визначити приблизний розмір багатозв'язного Всесвіту — він втричі або в чотири рази більше, ніж простір, який видно з Землі.

Теоретично дані результати говорять про можливість повернутися в точку відправлення, якщо рухатися в одному і тому ж напрямку доволі довго. Однак на практиці це неможливо, оскільки наш Всесвіт постійно розширюється зі швидкістю, що перевищує швидкість світла.