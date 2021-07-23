Відкриття Олімпіади в Токіо: онлайн трансляція

23 липня в Токіо пройде церемонія відкриття літніх Олімпійські ігри, повідомляє УНИАН.

Відкриття Олімпіади-2020 пройде на "Новому національному стадіоні" в районі Сіндзюку.

Церемонія розпочнеться о 14.00 за київським часом. Вона триватиме близько трьох годин.

У рамках церемонії, крім шоу, яке підготували організатори, відбудеться парад країн, а також буде запалено олімпійський вогонь.

Загалом на парад вийдуть 206 країн. Прапороносцями української збірної будуть Олена Костевич і Богдан Нікішин.

До вашої уваги трансляція відкриття Олімпіади.

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