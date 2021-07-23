Завод Ахметова відсудив у держави сотні мільйонів відшкодування ПДВ

Перший апеляційний адмінсуд частково задовольнив позов ПрАТ "Єнакіївський металургійний завод" до Державної податкової служби і Державної казначейської служби (в справі №200/6795/20-а) та вирішив стягнути з держбюджету на користь позивача суму бюджетного відшкодування з ПДВ за грудень 2014 року, лютий 2015 року, травень 2015 року, червень 2015 року в розмірі 271,3 млн грн та пеню 170,4 млн грн, повідомляє Finbalance.

Виробничі потужності "Єнакіївського метзаводу" знаходяться на окупованій Росією частині Донецької області.

За даними групи "Метінвест" Ріната Ахметова і Вадима Новинського, вона втратила контроль над активами і майном заводу в березні 2017 року.

23.03.2021 Госпсуд Донецької області в рамках справи №905/1055/19 ввів процедуру санації ПрАТ “Єнакіївський металургійний завод” (належить Рінату Ахметову та Вадиму Новинському).

Згідно з судовими матеріалами, серед кредиторів підприємства - чимало структур, пов’язаних з самим боржником (у т.ч. з групи “Метінвест”, ДТЕК).

28.04.2021 Перший апеляційний адмінсуд частково задовольнив ще один позов ПрАТ “Єнакіївський металургійний завод” до ДПСУ і ДКСУ (в справі №200/4609/20-а) та вирішив стягнути з держбюджету на користь позивача 92 млн грн пені, нарахованої на суму заборгованості зі сплати бюджетного відшкодування ПДВ за серпень 2014 року, вересень 2014 року, жовтень 2014 року, листопад 2014 року, лютий 2015 року, березень 2015 року, квітень 2015 року.

Крім цього, 01.12.2020 Перший апеляційний адмінсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Офісу великих платників податків ДПС та залишив без змін рішення Донецького окружного адмінсуду від 10.12.2019 (у справі №805/2211/17-а), яким було частково задоволено позов ПрАТ “Єнакіївський металургійний завод” (м. Маріуполь) до податківців і Головного управління Державної казначейської служби в м. Києві та стягнуто з держбюджету на користь позивача суму бюджетного відшкодування з ПДВ за січень 2015 року в розмірі 106,7 млн грн й пеню в розмірі 105,9 млн грн за порушення строку відшкодування ПДВ.