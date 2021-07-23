Turkish Airlines поверне докризову частоту польотів до Харкова

Turkish Airlines з 3 серпня поверне докризову частоту польотів з Харкова до Стамбула, повідомили в представництві авіакомпанії, повідомляє Avianews.

Якщо зараз авіаперевізник здійснює п'ять перельотів на тиждень за цим маршрутом, то з початку серпня вони стануть щоденними. Turkish Airlines додасть вечірні рейси до Харкова щовівторка і ранкові рейси щосуботи.

Необхідні авіакомпанії слоти для здійснення додаткових перельотів до Харкова вже видали.

Продаж квитків на додаткові рейси Харків-Стамбул також уже відкрито.

Розклад Turkish Airlines на лінії Стамбул-Харків-Стамбул