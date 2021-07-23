Turkish Airlines поверне докризову частоту польотів до Харкова
Turkish Airlines з 3 серпня поверне докризову частоту польотів з Харкова до Стамбула, повідомили в представництві авіакомпанії, повідомляє Avianews.
Якщо зараз авіаперевізник здійснює п'ять перельотів на тиждень за цим маршрутом, то з початку серпня вони стануть щоденними. Turkish Airlines додасть вечірні рейси до Харкова щовівторка і ранкові рейси щосуботи.
Необхідні авіакомпанії слоти для здійснення додаткових перельотів до Харкова вже видали.
Продаж квитків на додаткові рейси Харків-Стамбул також уже відкрито.
Розклад Turkish Airlines на лінії Стамбул-Харків-Стамбул
- Стамбул 18:25 → Харків 20:25, понеділок, вівторок, четвер, п'ятниця
- Стамбул 7:10 → Харків 9:00, середа, субота, неділя
- Харків 21:20 → Стамбул 23:40 понеділок, вівторок, четвер, п'ятниця
- Харків 9:55 → Стамбул 12:10, середа, субота, неділя