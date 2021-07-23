Turkish Airlines поверне докризову частоту польотів до Харкова

Turkish Airlines поверне докризову частоту польотів до Харкова

Turkish Airlines з 3 серпня поверне докризову частоту польотів з Харкова до Стамбула, повідомили в представництві авіакомпанії, повідомляє Avianews.

Якщо зараз авіаперевізник здійснює п'ять перельотів на тиждень за цим маршрутом, то з початку серпня вони стануть щоденними. Turkish Airlines додасть вечірні рейси до Харкова щовівторка і ранкові рейси щосуботи.

Необхідні авіакомпанії слоти для здійснення додаткових перельотів до Харкова вже видали.

Продаж квитків на додаткові рейси Харків-Стамбул також уже відкрито.

Розклад Turkish Airlines на лінії Стамбул-Харків-Стамбул

  • Стамбул 18:25 → Харків 20:25, понеділок, вівторок, четвер, п'ятниця
  • Стамбул 7:10 → Харків 9:00, середа, субота, неділя
  • Харків 21:20 → Стамбул 23:40 понеділок, вівторок, четвер, п'ятниця
  • Харків 9:55 → Стамбул 12:10, середа, субота, неділя
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